Siena-Firenze e area geotermica sono più vicine

La Val di Cecina e la Valdelsa saranno più vicine, grazie al miglioramento del collegamento viario tra il raccordo autostradale Firenze-Siena, all’altezza di Colle Val d’Elsa, e l’area geotermica.

La Regione Toscana, con la variazione di bilancio appena approvata dal Consiglio, su proposta della giunta, ha stanziato 2,75 milioni di euro che danno il via alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento sulla viabilità, che punta a migliorare - anche attraverso la realizzazione di nuovo tratti stradali, gallerie e viadotti - il collegamento viario tra la direttrice centrale della Valdelsa e l’area della geotermia nel cuore della Val di Cecina.

"È il primo passo di un progetto di ampio respiro, che cambierà il volto della viabilità dell’area", spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani. "L’obiettivo è, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture, sostenere lo sviluppo di un territorio che a livello energetico è strategico non solo nel panorama regionale ma anche nazionale. Un investimento - conclude il governatore Giani - che punta nella direzione della valorizzazione dell’energia pulita e della sostenibilità ambientale".

La Regione Toscana ha deciso infatti di destinare in totale all’intervento sulla viabilità dell’area 60 milioni di euro, risorse che si inseriscono nell’ambito del complessivo ‘’accordo per la geotermia’’ che, attraverso la delibera della giunta numero 167 dello scorso 17 febbraio, accoglie il Piano degli Investimenti presentato da Enel Green Power Italia per il rinnovo delle concessioni geotermiche nell’area della Val di Cecina.

Le nuove opere di viabilità interesseranno principalmente il tratto tra il bivio Bulera, all’incrocio con la strada statale 439, e la variante di San Dalmazio nel Comune di Pomarance.

Scendendo ancora più nel dettaglio, "l’intento è quello di ridurre i tempi di percorrenza per chi dall’area della geotermia deve raggiungere la Valdelsa e da lì, attraverso il raccordo Siena-Firenze, l’autostrada - sottolinea l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Stefano Baccelli".

"Si tratta del primo step di un intervento su larga scala che renderà più fluidi e veloci gli spostamenti - aggiunge l’assessore -, con l’obiettivo di accorciare le distanze con una parte di Toscana la cui valorizzazione è fondamentale per tutto il territorio regionale".