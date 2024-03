Siat, parcheggi e cantieri. FdI: "Scelta discutibile"

PONTEDERA

Se ne discuterà oggi in consiglio comunale, eppure nelle commissioni che anticipano l’assemblea le posizioni politiche su ciò che riguarda il maxi piano proposto da Siat al Comune di Pontedera sono già chiare. Alla base del progetto c’è la necessità di trovare delle soluzioni per recuperare i parcheggi della biblioteca sul viale Piaggio, ad oggi inagibili. Risorse che nel piano sarebbero quelle del privato Siat in cambio di una gestione ventennale dei parcheggi cittadini. "Aumenteranno i parcheggi a pagamento – commenta Matteo Bagnoli candidato sindaco per Fratelli d’Italia – si tratta di un ennesimo salasso, una tassa nascosta. Inoltre approvare adesso, a tre mesi dalle elezioni, un piano così importante per la città è una scelta alquanto discutibile. L’amministrazione Franconi da anni, anzi a ogni campagna elettorale, promette interventi sul viale Piaggio e sull’ex ape. Soltanto chiacchiere". Un progetto articolato che comprende la riqualificazione del centro, di viale IV novembre e del viale Piaggio, ma anche più strisce blu e una ztl per il corso e le vie limitrofe.

"Dopo 5 anni di attesa, sembra che finalmente l’amministrazione Franconi abbia deciso di introdurre la sosta di cortesia in alcuni punti della città. Tuttavia, questo è esattamente ciò che FdI aveva scritto nel proprio programma elettorale fin dal 2019 – scrivono Matteo Bagnoli e Franco Valleggi Fd’I Pontedera –. La nostra proposta? L’introduzione della sosta di cortesia gratuita di 30 minuti, la riduzione del 50% della tariffa il sabato pomeriggio su tutti i parcheggi del Comune e la garanzia di 3 ore gratuite il sabato pomeriggio nel periodo prenatalizio fino all’inizio dei saldi". L’attuale opposizione parla anche della possibilità di istituire una decina di giornate di parcheggi gratuiti all’anno da concordare con commercianti e associazioni di categoria.

Sarah Esposito