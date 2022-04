Si riaccendono i motori: è il Vespa day

Due giorni tutti dedicati al 76esimo compleanno della Vespa. Si parte sabato mattina con l’arrivo sul piazzone di Pontedera degli oltre 400 vespisti iscritti da tutta Europa con 50 club rappresentati. Alle ore 10 l’apertura delle registrazioni sul piazzone (15 euro a persona per gi iscritti ad un Vespa Club con welcome kit, parcheggio Vespa e pranzo) e alle 13 il pranzo con box lunch.

Al Vespa Day sono ammessi solo veicoli originali Piaggio, legalmente autorizzati e assicurati. Alle 14.30 il mini tour di Pontedera e alle 15.30 tutti in posa per una foto aerea con il drone. Alle 16 il corteo si sposta al Museo Piaggio dove verrà inaugurata la mostra Vespa Sounds Cool-La Vespa e la Musica. Restano in zona, nel piazzale del Museo Piaggio, alle 16.30 è prevista l’inaugurazione della sede Vespa Club Pontedera intitolata a Giuseppe Stefanelli. Il ritorno in centro è previsto per le 17.30 con il tanto atteso concorso di eleganza. In una Pontedera vestita "a Vespa" sarà possibile cenare con menù speciali nei ristoranti convenzionati e dopocena, dalle 21.30 inizia lo spettacolo sul piazzone con musica anni ’70-’80 e a seguire il concerto della DB Days Band. Domenica il ritrovo è alle 9 nel piazzale del Museo Piaggio, alle 10 la partenza per le colline della Valdera fino a Lajatico. Alle 12 l’arrivo al Teatro del Silenzio e a seguire il pranzo conclusivo. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono stati previsti provvedimenti su circolazione e sosta con alcuni divieti di sosta oltre al divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro per il piazzone. Infine, all’ampio programma del Vespa Day di quest’anno si aggiunge l’iniziativa "Vespa in Fiore" realizzata in occasione del lancio della nuova (Vespa Elettrica) RED. Interamente vestito di rosso, il nuovo modello è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell’ambiente e unicità di stile.

L’installazione artistica, situata in piazza Martiri della Libertà, è realizzata con migliaia di fiori rossi disposti a formare l’iconica silhouette della Vespa. Grazie anche al contributo dalla Fondazione Piaggio, i fiori saranno disponibili per i visitatori a fronte di un contributo volontario e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione (RED), che il Gruppo Piaggio sostiene dal 2016 nella lotta alle pandemie. Una celebrazione che sarà anche un simbolo di speranza. Luca Bongianni