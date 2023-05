Si perde in città ritrovata dopo ore

Sono state ore di forte apprensione, quelle trascorse nel pomeriggio di domenica scorsa da una famiglia toscana a Volterra per una breve vacanza. I fatti. Alle 15:30 circa, una signora di 80 anni affetta da gravi disturbi cognitivi, è riuscita, favorita dalla moltitudine di turisti che ha affollato Volterra nel fine settimana, a sottrarsi dal controllo dei familiari facendo perdere completamente le proprie tracce. I suoi parenti, colti dalla disperazione e dal panico più totale, si sono immediatamente rivolti alla polizia municipale di Volterra. Gli agenti hanno subito diramato la nota a tutte le forze di polizia. Il commissariato di polizia, una volta recuperata un’immagine dell’anziana e richiamato personale in servizio, ha provveduto a coordinare le operazioni di ricerca che si sono concluse positivamente intorno alle 18:30,di domenica, quando nelle campagne volterrane, non lontano da località Prato d’Era, ossia a circa 5 km di distanza dal punto in cui la donna si era allontanata dai familiari, è stata individuata l’anziana. L’operatore di polizia che è intervenuto e ha rintracciato la donna,che vagava per la campagna, assicuratosi delle buone condizioni dell’anziana, dopo averla rassicurata e calmata, l’ha fatta accomodare in auto per accompagnandola dai parenti, che nel frattempo la stavano aspettando negli uffici del commissariato di polizia.di piazza dei Priori. Affidata quindi alle cure e agli abbracci dei familiari, la donna è stata riaccompagnata a casa.

I.P.