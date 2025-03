Sfalci, raccolta a domicilio. Ecco un nuovo servizio: "Sconti sulla bolletta Tari"

Un nuovo servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e potature, sarà operativo nel Comune di Casciana Terme Lari a partire dal primo aprile, grazie alla collaborazione con il gestore Geofor del Gruppo RetiAmbiente. Un passo avanti ancora, in nome di un servizio sempre più capillare, efficacie e anche sostenibile sotto il profilo ambientale. L’iniziativa infatti si propone – spiega una nota – di migliorare la gestione dei rifiuti verdi, agevolando i cittadini e promuovendo pratiche appunto più sostenibili per l’ambiente.

"Dopo l’ introduzione del servizio di raccolta domiciliare dei tessili, questa iniziativa rivolta a sfalci e potature, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel miglioramento dei servizi domiciliari sul fronte della corretta e pratica gestione dei rifiuti – spiega l’assessore all’ ambiente Enrico Fatticcioni – Si tratta di una nuova possibilità che abbiamo voluto offrire, dando ascolto e risposte alle tante richieste dei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili o anziani, che avevano manifestato difficoltà a sollevare pesi e recarsi personalmente ai Centri di Raccolta. Oltre a semplificare la vita a tante famiglie, persegue le fondamentali finalità di riduzione di impatto ambientale e maggior decoro per il nostro territorio".

L’amministrazione comunale invita i cittadini interessati ad attivare quanto prima il servizio, che prevederà una piccola contribuzione annua addebitata direttamente sulla bolletta Tari. Tutta la modulisca è sul sito del Comune: una volta inoltrata la richiesta, il servizio sarà attivato e regolato secondo il calendario predisposto dal gestore. Resta comunque attiva la possibilità di conferire i rifiuti derivanti da sfalci e potature nei centri di raccolta comunali.

"Siamo lieti di avviare questa collaborazione con il Comune di Casciana Terme Lari – sottolinea l’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi - Il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e delle potature consentirà di ottimizzare il recupero di questo tipo di rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un ciclo virtuoso nella gestione delle risorse".