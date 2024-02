Una Pontedera più pulita: implementati i servizi non soltanto in centro

Pontedera, 20 febbraio 2024 – Con un’attenzione particolare rivolta ad alcune zone di Pontedera, l’amministrazione comunale insieme a Geofor, ridisegna i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato in città e nelle frazioni, oltre ad implementare i cestini presenti. I dirigenti di Geofor e l’assessore all’ambiente Mattia Belli hanno presentato tutte le novità che da qui ai prossimi mesi andranno a modificare i servizi di igiene e decoro urbano. Tutto è partito da un controllo e supervisione del territorio comunale e delle sue criticità. È infatti emerso che la zona del centro città, così come la zona della stazione e dei Villaggi, necessitano di maggiore attenzione e quindi di un implemento dei servizi di pulizia. Queste zone, molto frequentate, vengono definite zone con criticità sistemica lo spazzamento manuale sarà attivo 7 giorni su 7, anche la domenica. In seguito alla ridefinizione delle zone in base ai dati raccolti si è andati a ridisegnare tutti questi servizi.

Da questa settimana ha preso il via la così detta fase 1, quella che riguarda l’implemento, l’efficientamento e la riorganizzazione, in termini di operatori e servizi, dello spazzamento manuale. Ma non solo. Si è deciso anche di implementare i cestini in centro, oltre ad una redistribuzione dei già presenti, ne verranno installati altri 160, soprattutto nelle aree verdi. Nelle frazioni sono già stati installati i primi. Ad inizio primavera verranno installati da via Primo maggio a viale Italia 85 cestini basali (con base di cemento e posacenere). Proseguirà in centro il servizio di spazzamento manuale con Glutton, l’aspiratore elettrico stradale che ha fatto il suo esordio sul corso e nelle vie limitrofe poco più di un anno fa. "Si tratta di un investimento da circa 200mila euro che non peserà sulla Tari" ha spiegato l’assessore Belli. Nella seconda parte di aprile prenderà poi il via la fase 2, quella che riguarda lo spazzamento meccanizzato delle strade e delle piazze. "In avvicinamento a questa riorganizzazione sapremo comunicare tempestivamente tutti i cambiamenti che ci saranno relativamente ai divieti di sosta per lo spazzamento, servizio che sarà potenziato in termini di frequenza dei passaggi" ha detto Belli. "In alcune zone i divieti di sosta passeranno da 3 ore a 1 ora e mezzo" ha spiegato Simone Pucci di Geofor. "La nostra città sul tema del servizio igiene sta facendo un salto di qualità importante – ha detto il sindaco Matteo Franconi – ancora una volta grazie alle capacità e alla professionalità degli uomini e le donne di Geofor".