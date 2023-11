Scuola di danza a Ponsacco: risultati da record

Si sono appena conclusi i campionati del mondo di danze latine a Skopje, Macedonia a cui hanno partecipato in totale 22 nazioni. I risultati della scuola di danza di Ponsacco sono da record si conferma, dopo la vittoria nel 2022 ad Atene, la campionessa del mondo Arianna Campanale nel latin show categoria children con lo show Cleopatra. Arianna ottiene anche una medaglia di bronzo in paso doble. Due medaglie d’oro sono state ottenute da Chiara Beccucci e Marta Fenu nel duo latin rumba e Jive. Lo stesso duo ha ottenuto due medaglie d’argento in samba e cha cha cha. Vice campionesse del mondo le atlete della squadra junior nel latin show: Alice Landi, Martina Fragassi, Federica Galletti, Alyssa Doni, Cloe Puccinelli, Caterina Montagnani, Marta Fenu, Chiara Beccucci, Aurora Centonze, Alice Simonetti, Sofia Bergamo, Giulia Bellini, Arianna Azzara, Celeste Salvadori, Arianna Campanale, Asia Albani, Asia Pensa, Nicole Cirillo e Virginia Falorni. I tecnici Cristian Fidanzi, Martina Rebecchini e Rachele Romboli sono "fieri delle loro ragazze. Ringraziamo i genitori che hanno supportato questo progetto,all’assessore dello sport, alla sindaca Francesca Brogi e a tutto il Comune di Ponsacco".