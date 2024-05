Scuola Acque tour, i premi per il gran finale

Promuovere la consapevolezza ambientale e la conoscenza del ciclo idrico. Sensibilizzare i cittadini di domani sul valore inestimabile dell’acqua, e favorire una cultura di rispetto e di protezione di una risorsa indispensabile per la vita. Tutto questo attraverso l’apprendimento e il divertimento combinati insieme. Obiettivi centrati, a giudicare dall’entusiasmo dei giovanissimi ospiti, nel corso della festa di fine anno scolastico di Acque tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, e rivolto agli istituti comprensivi del territorio.

Nell’edizione 2023-2024 è stato ancora il teatro Era ad ospitare l’evento, accogliendo più di 400 tra bambini e ragazzi accompagnati dai loro insegnanti. Come ogni anno l’appuntamento è stato arricchito dall’esposizione dei lavori prodotti dagli studenti, che hanno rappresentato in cartelloni, presentazioni digitali, audiovisivi e modellini le oltre 500 ore di attività didattiche svolte in classe e nelle visite agli impianti di Acque. I lavori giudicati più meritevoli hanno ricevuto il premio “Buona da bere“, che prevede buoni acquisto per materiale didattico. I riconoscimenti sono stati assegnati alle sezioni 2° e 4° della scuola dell’infanzia Merlini-Lorenzini di Montecatini Terme, alla classe 5°C della scuola primaria Galilei di Bientina, alla 2°H della scuola secondaria di primo grado Fucini di Pisa e alla classe 1° Asa dell’ITIS Marconi di Pontedera. Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Acque, Simone Millozzi, e gli assessori all’ambiente Mattia Belli (Pontedera) e Desirè Niccoli (Bientina). La mattinata è stata animata dalle attività ludico-didattiche organizzate dall’associazione La Tartaruga. "Acque tour – ricorda Millozzi – è uno dei principali impegni di Acque nel campo della sostenibilità. Il fatto che sia giunto alla 23esima edizione testimonia questo impegno, che di pari passo raccoglie una domanda di conoscenza e una sensibilità sempre più crescenti nella comunità, e soprattutto nelle giovani generazioni".