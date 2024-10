Scontro tra tre auto, quattro feriti. E la FiPiLi si blocca ancora per ore

SANTA CROCE

Due ore di agonia. Altre due ore di agonia sulla FiPiLi. Per un incidente che ha visto coinvolte tre auto, la strada di grande comunicazione è rimasta bloccata in direzione Firenze per oltre due ore con la coda che ha raggiunto lo svincolo di Pontedera. Centinaia gli automobilisti e i camionisti che hanno deciso di uscire dalla superstrada dagli svincoli di Pontedera e Montopoli con il conseguente e inevitabile sovraccarico della viabilità minore che attraversa i vari centri abitati tra Pontedera e la zona del Cuoio.

L’incidente è accaduto poco prima delle 16 nel tratto di FiPiLi a ridosso dello svincolo di Santa Croce, in direzione capoluogo di regione. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze per trasportare i quattro feriti all’ospedale di Empoli. Tutti sono stati trattati in codice giallo. Nessuno, grazie al cielo, è in pericolo di vita, ma il numero dei veicoli coinvolti, i feriti e la necessità di effettuare i rilievi da parte della polizia stradale e la rimozione dei mezzi incidentati con il supporto dei vigili del fuoco, inevitabilmente hanno rallentato le operazioni e la riapertura della strada.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta dal distaccamento di Castelfranco alle 16,06. I pompieri hanno in sicurezza le auto e collaborato con il personale sanitario del 118 per far uscire le persone infortunate dalle autovetture. Stabilizzati tutti e quattro i feriti sul posto, man mano le ambulanze sono partite alla volta dell’ospedale San Giuseppe di Empoli dove i quattro feriti sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti in pronto soccorso e poi ricoverati.

La corsia direzione Firenze della superstrada è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale di Avr, la società che ha in gestione la FiPiLi. Ma nonostante l’intervento quasi immediato del personale addetto, la coda si è formata in pochissimo tempo fin quasi a raggiungere lo svincolo di Pontedera. Poco dopo le 18 sono state completate le operazioni di rimozione delle tre automobili danneggiate nell’incidente e la corsia è stata riaperta alla circolazione. Ovviamente ci sono voluti parecchi minuti prima che il traffico potesse tornare scorrevole. Man mano la situazione è tornata alla normalità sia in superstrada che nelle strade della viabilità secondaria di Pontedera e della zona del Cuoio.

g.n.