Vespa, un compleanno al bivio. Ancora nessuna festa in agenda nonostante i buoni propositi

PONTEDERA

Sboccia la primavera e si alzano le temperature. Cresce la voglia di rimontare in Vespa e intanto riaffiorano i ricordi di un anno fa, quando Pontedera si preparava ad ospitare uno degli eventi più grandi mai visti prima in città: i Vespa World Days. Un anno fa la città era già addobbata a festa, ogni angolo ricordava la Vespa, la figlia prediletta che ha portato il nome di Pontedera in giro per il mondo. Un ciclone di emozioni, di colori, di motori. Vespisti arrivati da tutto il mondo hanno invaso la Valdera per un’intera settimana. Poi il ciclone è passato, seppur con luci e ombre il bilancio nel complesso fu senz’altro positivo. E la promessa fu quella di festeggiare il compleanno della Vespa festeggiato ogni anno. Certo, non con un evento di portata mondiale come quello (i Vespa World Days sono itineranti e quest’anno si terranno a Gijon, in Spagna) ma comunque con un evento degno del mito a due ruote più famoso del mondo. A poco più di due settimane dal 23 aprile, giorno del compleanno della Vespa, e con le festività di Pasqua nel mezzo, niente è stato ancora annunciato. Nessuno si vuole sbilanciare. Incontri e riunioni ci sono state, la volontà di festeggiare i 79 anni della Vespa pare che ci sia ma il tempo stringe e di conseguenza anche la portata dell’evento. Qualora venisse annunciato, con così poco tempo di preavviso, sarebbe complicato ipotizzare un coinvolgimento di vespisti non solo da fuori Italia ma anche da fuori regione. "Abbiamo fatto diversi incontri ma ancora non c’è niente di chiaro – dice la neoeletta presidente del Vespa Club Pontedera – noi abbiamo garantito massima disponibilità e supporto all’organizzazione, vedremo se si sbloccherà la situazione". Dal 24 al 27 aprile piazza del mercato ospiterà Expo Motori, questa potrebbe essere la sede designata per ospitare un ancora incerto compleanno.

l.b.