Schianto sulla Tosco Romagnola. Auto vola e si ribalta in un giardino. Gravi in ospedale quattro ventenni

MONTOPOLI

Uno schianto impressionante. Quattro ragazzi, tutti ventenni residenti nel comune di Montopoli, ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Pontedera. Uno di loro è in prognosi riservata, in pericolo di vita. L’incidente è successo quando mancavano dieci minuti alla mezzanotte di tra sabato e ieri sulla Tosco Romagnola, tra Angelica e Capanne, in un tratto di strada che già in passato era stato al centro di segnalazioni da parte di residenti e utenti per la pericolosità a causa della velocità dei veicol. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di San Miniati si sono scontrate un’Audi A2 e una vecchia Fiat Seicento. Pare che il conducente dell’Audi – che era da solo in auto – stesse sorpassando la piccola utilitaria.

Lo scontro è stato violento. Nell’urto l’Audi è volata per alcune decine di metri e si è cappottata nel giardino di una casa dopo aver divelto l’inferriata e un pezzo di muretto di recinzione. La Seicento, sulla quale viaggiavano tre ventenni, coetanei del conducente dell’Audi, si è schiantata contro un muretto. Tutti i quattro ragazzi coinvolti nell’incidente sono residenti nel comune di Montopoli.

Ogni ipotesi sulle cause dell’incidente non viene esclusa. Neppure quella che tra i conducenti delle due macchine fosse in atto una sorta di gara di velocità sulla statale che attraversa le frazioni pianeggianti del territorio comunale di Montopoli. I carabinieri, che dovranno ascoltare i due conducenti quando saranno in grado di raccontare cosa è successo negli attimi prima dello scontro tra i due veicoli, intanto stanno cercando testimonianze e sono anche alla ricerca di eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. Intorno alla mezzanotte di sabato in via Tosco Romagnola sono arrivate quattro ambulanze e un’automedica con medico e infermiere inviate dal 118 dopo la richiesta di soccorsi inoltrata dal 112.

I quattro feriti, tutti ragazzi, sono stati stabilizzati e poi trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera. Uno di loro, come detto, è in pericolo di vita. I sanitari, dopo aver effettuato tutte le visite e i riscontri diagnostici, l’hanno ricoverato in prognosi riservata.