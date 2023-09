Schianto in autostrada. Muore autista di bus

Pontedera (Pisa), 30 settembre 2023 – Uno schianto violento fra autobus, furgone e tir. Un impatto dove ha trovato la morte Raffaele Leoncini, 49 anni, originario di Pontedera, autista del pullman dell’agenzia Sissi viaggi di Pisa, rimasto incastrato fra i mezzi e deceduto poco dopo.

E’ successo ieri mattina sull’Autostrada A1, tra Fidenza e Fiorenzuola d’Arda, in direzione Milano. Il conducente del furgone, un 62enne tedesco - da quanto si è potuto sapere - ha riportato ferite gravi. Illesi, invece, i passeggeri del bus e l’autotrasportatore del tir. Si sta cercando di accertare la dinamica, ma, secondo una prima ricostruzione, un altro mezzo pesante che era diretto verso Milano avrebbe improvvisamente perso uno pneumatico. Il conducente avrebbe cercato di accostare nella corsia di emergenza, ma purtroppo sarebbe sopraggiunto il tir. Il tentativo di evitare l’ostacolo da parte del guidatore del tir avrebbe portato all’impatto con il bus e il furgone.

Non facili i soccorsi. Sono stati inviati anche due elicotteri di soccorso, da Brescia e da Parma, l’auto infermieristica di Fidenza e l’ambulanza infermieristica. Ma per Raffaele, apparso subito molto grave, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Trasportato in volo dall’elisoccorso di Brescia all’ospedale Maggiore di Parma, invece, il guidatore del furgone: è stato ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione.

Difficile la situazione del traffico per permettere le operazioni di soccorso, prima, e la ricostruzione dello scontro, dopo. La polizia stradale ha dovuto interrompere il flusso in entrambe le direzioni di marcia. Grande il cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore che ha l’agenzia in zona Porta a Mare.