Scenari post alluvione. La maxi esercitazione

E’ oggi il giorno clou, quelle della prove sul campo dell’importante esercitazione di Protezione Civile che vede oltre 130 volontari delle Pubbliche Assistenze della Zona Pisana mettere in campo le proprie competenze, mezzi e tanta passione. In Piazza del Mercato a Pontedera è allestito un vero campo operativo con tende, cucina mobile, segreteria e attrezzature da emergenza. Ieri sono state effettuate attività formative, momenti di confronto e preparazione.

Oggi invece, appunto, le vere prove sui possibili scenari di grande emergenza, quelli più complicati e di cui c’è sempre maggior bisogno: simulazioni su scenari post-alluvione, post-sisma e ricerche persone nei comuni di Pontedera, Bientina e Santa Maria a Monte. Si tratta dell’evento a "Era25" con il patrocinio del Comune di Pontedera. La Zona Pisana conta 16 associazioni di Pubblica Assistenza. Un esercito di volontari, mezzi, attrezzature, strutture ma soprattutto competenze appassionate e spirito di solidarietà, sono il tratto distintivo di tanto impegno.

Tra le principali attività svolte dalla Pubbliche Assistenze, quella della Protezione Civile è storicamente il segmento che impegna maggiormente i volontari e le associazioni sia in termini di formazione e dotazione di attrezzature sia in termini di soccorso alla popolazione in caso di emergenze che, purtroppo, in questi ultimi anni non sono mancate né a livello locale né nazionale. Proprio per mantenere alto il livello di competenza e formare anche i nuovi volontari pronti ad entrare in azione è stata organizzata questa due giorni che chiude oggi dopo aver testato la capacità d’intervento del sistema sul territorio.