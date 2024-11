Sapori fra storia e grande musica. Tre serate con Degustando l’arte. In scena il tartufo e la sua corte

Torna Degustando l’arte, tre serate dedicate all’incontro tra arte, musica, cibo e vino, organizzate dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara. Sono in programma mercoledì 13, 20 e 27 novembre. Grazie alla partecipazione di produttori locali, rinomate aziende vitivinicole e maestri dell’enogastronomia, gli ospiti degusteranno una varietà di specialità culinarie: prelibatezze a base di tartufo, salumi artigianali e golose creazioni di pasticceria, tutte sapientemente abbinate a vini selezionati per esaltare ogni sapore. Gli eventi sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. "L’iniziativa – ha detto Giovanni Urti, presidente della Fondazione Crsm – rappresenta un’opportunità unica per celebrare il nostro patrimonio culturale e gastronomico. La Fondazione è impegnata a promuovere eventi che uniscono comunità e valorizzano le eccellenze locali. Queste serate non solo offriranno momenti di convivialità e apprendimento, ma contribuiranno anche a rafforzare il legame tra arte, cultura e tradizioni culinarie del nostro territorio".

Oltre alle delizie enogastronomiche, le serate saranno precedute da incontri curati dal Maestro di galateo Stefano Agnoloni per illustrare l’arte del ricevere e una perfetta mise en place e questa edizione saranno presenti, per proporre idee e suggerimenti di ricette gustose e creative, gli chef Gilberto Rossi, Paolo Fiaschi e Fabrizio Marino. Durante gli appuntamenti inoltre sarà possibile visitare il museo del Conservatorio di Santa Chiara permettendo agli ospiti di ammirare pregevoli opere d’arte per un viaggio attraverso la storia e la cultura del territorio. Le serate del 20 e 27 novembre, alle 21, ospiteranno un intrattenimento musicale, rispettivamente con un tributo a Lucio Battisti e il concerto della Corale Monsignor Balducci,

C. B.