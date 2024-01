Santi: "Congratulazioni all’Altair Chimica"

"Rivolgo le mie congratulazioni pubbliche ed esprimo sincera soddisfazione per la riuscita dell’operazione di fusione tra Altair Chimica SpA di Saline di Volterra e Hydrochem Srl di Pieve Vergonte". Comincia così il commento del sindaco di Volterra Giacomo Santi alla notizia della fusione delle due realtà produttive. "L’unione tra le due società – continua – la cui sede legale rimarrà nel territorio volterrano, promette di sfruttare al massimo le sinergie tra i siti produttivi, posiziona la nascitura società in modo più forte nell’affrontare le sfide del mercato e rappresenta un capitolo importante nella storia industriale della nostra comunità. Sono sicuro che il successo di Altair Chemical continuerà ad essere un grande vantaggio per la nostra Città e per tutta la nostra zona".