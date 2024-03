Santa Croce sull’Arno, perdita di gas in via Emilia Romagna: evacuata l’area nel raggio di 200 metri

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 11 marzo 2024 – Una fuga di gas metano si è verificata in via Emilia Romagna nel comune di Santa Croce sull'Arno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno individuato la perdita del gas di rete proveniente da sotto la sede stradale e sono state attuate le operazioni di messa in sicurezza dell'area mediante l'allontanamento delle persone in un raggio di duecento metri così come l'interruzione della fornitura elettrica a tutte le attività nelle vicinanze del rilascio, che probabilmente è stato causato dalla rottura di una tubazione di media pressione. Sul posto tecnici di Toscana Energia, Enel e Polizia locale.