Santa Croce, per i 50enni ritrovo e beneficenza

SANTA CROCE

Le ragazze e i ragazzi del 1974 di Santa Croce hanno festeggiato il loro mezzo secolo nel ristorante "A Buzzo Pieno" di Staffoli. "E’ stato organizzato tutto su WhatsApp – dicono i cinquantenni – cercando le persone e facendo ognuno un elenco mentale di chi ancora poteva essere contattato. Non è stato semplice e ritrovarsi è stato un lavoro partito da giugno, ma che ha unito ancora più i ricordi e l’amicizia". Ora sono tutti grandi, è vero, ma per qualche secondo hanno avuto l’occasione di tornare indietro nel tempo. Un’occasione di socialità e solidarietà, dove parte dei soldi raccolti per la cena andranno in beneficenza ad Abbracciami, associazione che promuove l’inclusione dei ragazzi autistici e con altre disabilità.