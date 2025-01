Sanità Sorrisi e doni per i bambini di pediatria

PONTEDERADopo dieci anni di stop ieri il Cral Geofor ha nuovamente festeggiato l’Epifania con due distinte iniziative per garantire la massima partecipazione possibile ai dipendenti soci del circolo ricreativo aziendale. Le calze ai figli dei lavoratori sono state distribuite infatti, afferma il presidente del Cral, Daniele Blanca, "Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e al termine della seconda distribuzione dei doni, in collaborazione con la coordinatrice del reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera, alle 19.30, la Befana del Cral Geofor ha distribuito altre calze a tutti i bambini ricoverati e in osservazione nel reparto regalando loro un momento magico e spensierato".

Sempre durante le festività l’ospedale è stato il palcoscenico delle “Letture in pediatria”, organizzate dalla biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera e da Biblioragazzi, in collaborazione con Chez nous le cirque cooperativa onlus. Durante le letture, il cui ciclo natalizio si è concluso nei giorni scorsi, al reparto sono state donate matite, spille e piccoli libri, ricordando così anche i 70 anni della biblioteca di Pontedera. Le letture in pediatria proseguiranno nel 2025, con la consueta cadenza di appuntamenti ogni quindici giorni.