San Rocco, missione salvezza. Accordo tra Comune e Regione. Lavori per tutelare gli affreschi

Uno studio di fattibilità tecnico economico dei lavori di restauro e recupero conservativo della Chiesa di San Sebastiano e San Rocco a San Miniato, era già stato fatto nell’autunno 2022. Ora c’è stato un altro passo importante: il via libera dell’amministrazione Giglioli allo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di San Miniato, per restauro e il risanamento conservativo dell’oratorio di proprietà comunale. Operazione complessivamnte da 650mila euro di cui 400mila euro arrivano da un contributo straordinario della Regione Toscana. La piccola chiesa è una tra le più importanti chiese del centro storico cittadino, legata alla comunità locale di San Miniato in quanto fu eretta agli inizi del ‘500 come loggia al lato della piazza Buonaparte, dedicata inizialmente a San Sebastiano, santo protettore del contagio dalla peste poi nel 1718 vi fu trasferita la reliquia di San Rocco.

Nel 1967 fu restaurata e affrescata internamente da un gruppo di pittori di San Miniato (Lotti, Ciampalini, Giani, Giannoni, Giolli, Mori, Vezzi). Oggi sono proprio gli affreschi a versare – purtroppo da diversi anni – in condizioni sempre critiche, soprattutto sulle mura in corrispondenza del lato esterno verso la strada a causa del la risalita capillare di acque dal terreno: c’è bisogno di una profonda operazione di risanamento, ripulitura e poi restauro. Gli affreschi, che occupano la quasi totalità delle superfici interne, presentano gravi ed estesi deterioramenti per distacco delle superfici d’intonaco dal supporto murario. Negli anni sono stati fatti vari tentativi per "salvarli". Tutti, per lo più, inefficaci. Nel novembre del 2012 fu installato anche il biodry, un dispositivo biocompatibile grado di invertire esclusivamente la direzione delle molecole dell’acqua presenti nei muri, senza creare scompensi biologici.

Anche quell’operazione – ad alta tecnologia – non fu risolutiva del problema. "Si tratta di un accordo importante – spiega il sindaco Simone Giglioli –. La chiesa di San Rocco è un gioiello. Ora si andrà verso la fase di progettazione che è necessaria per procedere ai lavori che contiano dui realizzare nel 2024".