San Miniato Basso celebra i suoi 100 anni con i bimbi

San Miniato (Pi), 05 giugno 2024 - Domani, 6 giugno, San Miniato Basso festeggia i suoi 100 anni insieme ai bambini. Gli studenti della scuola dell’infanzia, delle primarie e della secondaria animeranno il pomeriggio del paese per ricordare quel 9 giugno 1924 quando l’amministrazione comunale di San Miniato decretò la nascita di una frazione unica, unendo le località del Pinocchio, Casenuove e Ontraino.

L’iniziativa promossa dal Comitato “Dal Pinocchio a San Miniato Basso: 100 anni di storia” insieme all’Istituto scolastico Sacchetti, alla parrocchia e a tante associazioni del territorio e singoli volontari, prenderà il via alle 17 con un corteo dei bambini in partenza dalla scuola dell’infanzia (parcheggio via Boccaccio). I ragazzi, accompagnati dai genitori, indosseranno maschere, vestiti e accessori che ricordano il Carnevale dei Bambini e il Palio di San Miniato basso sui quali hanno lavorato in continuità grazie al lavoro dei docenti di oggi e delle maestre in pensione.

Il corteo si fermerà nel piazzale della Pace per leggere la lapide commemorativa del 1924 che si trova su un palazzo nel quadrivio del ponte da cui la frazione è nata. Poi il corteo proseguirà fino allo spazio verde tra la Misericordia e la parrocchia dove gli studenti metteranno in mostra i “giochi di una volta” da loro realizzati nei laboratori scolastici. Le offerte raccolte andranno a sostenere i progetti educativi delle scuole della zona. I ragazzi potranno partecipare anche a un laboratorio di cartapesta con i volontari del Carnevale di San Miniato Basso che porterà in mostra anche alcuni carri. Gli studenti delle scuole medie invece saranno coinvolti in giochi che si ispirano a quelli del Palio.

All’esterno alla Misericordia ci sarà lo speciale annullo filatelico: una cartolina postale raffigurante l’incrocio del Pinocchio nel 1924 e nel 2024, sarà “annullata” da Poste Italiane, mentre all’interno dei locali saranno esposti i drappi del Palio di San Miniato Basso. Poi merenda per tutti negli spazi esterni della parrocchia dei Santi Stefano e Martino anche lei in festa per i 100 anni dall’elevazione a propositura.

Alla festa del 6 giugno ha garantito la presenza il Vescovo Mons. Giovanni Paccosi.