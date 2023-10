San Costanzo, tra teatro e banchi: "Una fiera sempre più attraente"

E’ arrivato il momento della fiera. Quella di San Costanzo. Domenica sarà ancora festa con 80 artisti, 15 compagnie, spettacoli, laboratori e un mercato che abbraccia il centro. "L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Francesca Brogi – sta investendo sempre più risorse nella fiera che rimane uno degli appuntamenti più importanti per Ponsacco, un evento tradizionale che ogni anno richiama migliaia di persone".

Alla direzione artistica c’è Fabio Saccomani che ha fatto fare alla manifestazione un salto di qualità facendo diventare la fiera un grande evento dove gli artisti incontrano le eccellenze delle aziende e la tradizione dei banchi degli ambulanti". "Questo fine settimana inoltre celebreremo anche i 20 anni di amicizia e gemellaggio con la cittadina di Brignais – aggiunge Brogi – ci sarà il rinnovo dei patti e avremo ospiti una delegazione della cittadina francese e di quella tedesca di Treuchtlingen". È ispirata al tema del gemellaggio anche la locandina dell’evento: un orso equilibrista che cammina su una fune tra i campanili delle tre città "gemelle".

"Grazie all’amministrazione comunale per aver rinnovato la fiducia a me e a Sabrina Giraldoni – spiega Saccomani –. Anche quest’anno la fiera si inserisce in un progetto di visione a lungo termine: farlo diventare un appuntamento annuale, attrattivo anche per chi arriva da oltre provincia. Siamo orgogliosi di avere con noi i banchi del Biodistretto in piazza Valli con le eccellenze agroalimentari. E poi gli spettacoli. Due straordinarie presenze tutte al femminile: la Girlesque Street Band e il Grande Cantagiro Barattoli. E poi ancora Felice Pantone con uno spettacolo comico musicale e il duoGenio & Follia". La chiusura è affidata allo spettacolo pirotecnico dal campanile offerto da Pyrogiochi. Poi alle 21.30 al don Meliani è in programma anche lo spettacolo di Guascone Teatro "Maledette Canzoni d’Amore".

L’altra anima della festa è il commercio presente con un mercato ridisegnato negli spazi a causa del cantiere di piazza della Repubblica. "Da quattro anni – dicono Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio – la fiera di Ponsacco è rinata grazie all’organizzazione di eventi e spettacoli. Un clima che permette a tutti, ambulanti, attività e giostrai di lavorare meglio. Confcommercio si occuperà dei banchi su corso Matteotti, mentre grazie alla riorganizzazione dei banchi, lunedì il mercato si svolgerà lasciando libero il passaggio delle macchine su viale della Rimembranza".