Salario minimo. Iniziativa del Pd a Torre Giulia

Il Pd di Montopoli lancia un’iniziativa di sostegno alla campagna nazionale per l’introduzione del salario minimo contro il carovita e per la buona occupazione. Appuntamento lunedì 9 ottobre alle 21,15 al circolo Arci Torre Giulia di San Romano alla quale parteciperà l’onorevole Arturo Scotto, capogruppo Pd della commissione lavoro della camera dei deputati, Alessandra Nardini, assessore regionale a lavoro e formazione Alessandro Gasparri, Segretario generale della Cgil di Pisa, Dario Campera, segretario generale della Ust-Cisl di Pisa e Angelo Colombo, coordinatore territoriale della Uil. La serata sarà introdotta da Linda Vanni, responsabile regionale lavoro, formazione e occupazione del Pd e candidato sindaco per il centrosinistra – nei giorni scorsi c’è stata l’investiìura dei Dem – alle prossime elezioni amministrative.