Sagra della Patata da Record a Santa Maria a Monte, 5 Giorni di Musica e Divertimento

SANTA MARIA A MONTE

Una Sagra della patata da record. Da record perché è l’edizione numero cinquanta e perché, dal 18 al 22 agosto, saliranno sul palco di piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte personaggi di spicco del panorama artistico nazionale: Ivana Spagna, Paolo Ruffini, Enrico Ruggeri (nella foto), il comico e imitatore David Pratelli e poi la prima cover band dei Queen, i Killer Queen.

"Di meglio non abbiamo potuto fare – dice il presidente del comitato Sagra della Patata fritta, Carlo Sarperi – Stiamo lavorando a questo programma da mesi, almeno da dicembre scorso perché volevamo e vogliamo che questa edizione sia l’omaggio più bello ai cinquant’anni della nostra festa. Certo, non è stato facile perché coinvolgere personaggi di questo calibro vuol dire un impegno importante. Ma siamo convinti che il sacrificio verrà ripagato dalle tante persone che verranno a Santa Maria a Monte dal 18 al 22 agosto".

La Sagra della patata si svolgerà in piazza della Vittoria e ai giardini del monumento, dove verranno dislocati il palco, il ristorante, il padellone per friggere le patate e un angolo per il piano bar. In piazza Marconi, invece, verranno posizionate le due padelline più piccole per un secondo angolo di cottura delle croccanti patatine, mentre alla biblioteca comunale in via Carducci, nell’antica cisterna medievale, ci sarà un punto di ristoro con un piatto unico di assaggi e una fornita enoteca. Dopo tre anni, quindi, la Sagra della patata torna più in forma che mai per festeggiare il cinquantesimo compleanno. Sono previsti raduni di auto d’epoca, Vespa, Harley Davidson, Ape car e Ciao, spettacolo piromusicale e tombolone.

g.n.