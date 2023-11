Sagra del cinghiale. E mostra fotografica

In occasione della storica sagra del cinghiale, arrivano a Chianni due esposizioni dell’associazione fotografica Fornacette. Le mostre si intitolano Colore d’Europa e Acqua, aria, terra, fuoco. Chianni aspetta i visitatori per ammirare le foto esposte nei locali di via Della Repubblica oggi, domani, il 18 e il 19 novembre durante la sagra. L’inaugurazione si terrà oggi alle 17.30. Colore d’Europa è la rassegna che l’associazione organizza ogni anno, dopo la consueta inaugurazione di fine maggio a Calcinaia, in occasione degli incontri delle città gemellate. La seconda mostra, Aria, acqua, terra, fuoco riguarda l’ambiente, le sue contraddizioni, la sua salvaguardia e il possibile sviluppo in chiave sostenibile.