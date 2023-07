Rotary, cambio al vertice. Bellucci neo presidente

Il Rotary ha celebrato il passaggio del Martelletto al Castello di San Ruffino, consacrando il cambio di passaggio delle redini al timone del Club. E’ Andrea Bellucci il nuovo presidente. "Abbiamo festeggiato l’inizio del nuovo anno Rotariano: dopo l’ottima annata di presidenza di Elisa Latini è adesso Andrea Bellucci il presidente del Rotary Club Pontedera per l’annata 2023-2024, che vede tra i vari progetti del Club un progetto in sinergia con la Misericordia di Pontedera - scrive il Rotary- un progetto ha come obiettivo potenziare e digitalizzare il servizio Punto Famiglia per le situazioni di povertà emergenti sul territorio". Come espresso dal presidente Bellucci durante il suo discorso introduttivo il simbolo del Rotary è una ruota dentata. Un meccanismo positivo che "trasforma quello che era in potenza, in un atto".