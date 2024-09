Romano Fogli Premi, ricordi e commozione

di Gabriele Nuti

Dopo il pallone i premi. Dopo il calcio giocato dagli under 15 di Empoli (vincitore per il secondo anno consecutivo), Atalanta, Bologna e Torino, ieri il ricordo di Romano Fogli, campione di classe e lealtà mondiali, ha visto il teatro comunale che Romano conosceva bene quando era il cinema del paese e dove si sono incontrati personaggi del giornalismo, della cultura e del calcio che hanno ricevuto l’omonimo premio nazionale e il riconoscimento, sempre nazionale, "Romano Fogli classe e lealtà mondiali".

Condotto dalla vicedirettrice di Sport Mediaset Lucia Blini, l’evento è stato organizzato dalla famiglia Fogli insieme al Santa Maria a Monte Calcio, il Comune di Santa Maria a Monte e il supporto di Figc, Consulting Service Sport Italia e Radio Sportiva. Il premio "Giornalismo sport e cultura" è stato consegnato a Andrea Maestrelli (presidente Opera Primaziale di Pisa), Renato Colombai (già dirigente Asl Toscana Centro), Mauro Vaccai (scultore), Giovanni Bonocore (che nel 2008 ha iniziato la sua professione di Performance coach con Alessandro Del Piero), Carlo Vellutini (giornalista scrittore), Enrico Castellacci (medico della nazionale campione del mondo 2006) e dom Mauro Meacci (abate dell’Abbazia Benedettina di Subiaco). Il premio "Romano Fogli classe e lealtà mondiali" è stato assegnato agli ex calciatori Giovanni Galli ed Eraldo Pecci, Guido Angelozzi (direttore sportivo del Frosinone), Giovanni Sartori (responsabile area tecnica del Bologna), all’ex allenatore della Juventus Massimliano Allegri, al presidente della Lega calcio Serie C Matteo Marani, al cardinal Matteo Maria Zuppi (arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana) e al ministro dello sport Andrea Abodi. Assenti giustificati l’abate Meacci (ha ritirato il premio l’amico Polo Carli) e il cardinal Zuppi (riconoscimento consegnato a don Armando Zappolini). Max Allegri, invece, ieri tra gli invitati al matrimonio di Adriano Galliani, ha mandato il padre Augusto e un video di saluto e di ricordo di Fogli suo primo allenatore tra i professionisti quando era alla guida del Livorno.

Presenti la vedova Cecilia Bastianelli, i figli Mirko e Massimiliano, nipoti, parenti e amici di Romanino scomparso nel settembre del 2021. "Romano è ancora qui con noi con il ricordo, l’esempio la sua classe e lealtà mondiali", è stato ricordato dalla sindaca Manuela Del Grande e da tutti gli intervenuti. La carriera di Fogli è stata al centro della serata, ma non sono mancate punte di attualità con i pronostici sul campionato (per Galli la favorita è l’Inter) eil futuro di Allegri. "Sta bene – ha detto il padre Augusto – Anche se comincia a essere un po’ più agitato perché comincia a mancargli il campo. Speriamo che trovi una squadra". Molta Bologna al centro dei ricordi di Matteo Marani e Bortolotti. E tanta commozione palpabile nell’aria in ricordo di un grande uomo prima che di un bravissimo calciatore.