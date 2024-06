Rock and Peace. Musica e cuore per il Burkina La terza edizione della serata Rock and Peace a Forcoli si impegna a sostenere un villaggio in Burkina Faso, con l'obiettivo di portare avanti progetti di solidarietà. La manifestazione prevede musica live, area ristoro e intrattenimento per bambini il 22 giugno in piazza Brunner.