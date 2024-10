Subito sangue alla fiera, ragazzino picchiato con un tirapugni

Pontedera, 8 ottobre 2024 – Il luna park della fiera di San Luca aveva appena acceso le luci quando piazza del Mercato si è subito macchiata di sangue. Un ragazzo è stato picchiato selvaggiamente. Colpito con un tirapugni al volto è ricoverato all’ospedale Lotti in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico. Questo gravissimo fatto di cronaca ha “inaugurato” l’evento di ritrovo e divertimento più atteso, che richiama a Pontedera per quasi un mese migliaia di ragazzi e giovani da tutti i centri della zona e da mezza provincia.

Ma, proprio per questo, da alcuni anni la fiera è anche diventata un ritrovo di gruppi di esagitati che, oltre a danneggiare l’immagine e il regolare svolgimento della manifestazione, rischiano di tenere lontani dal luna park quei ragazzi che avrebbero solo voglia di divertirsi, salire su qualche attrazione più particolare e nuova e incontrare amici e amiche.

Nel tardo pomeriggio di sabato il giovane, ancora minorenne, è stato colpito con un tirapugni che gli ha spaccato il volto. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che gli hanno tamponato la copiosa fuoriuscita di sangue e l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove poi è stato ricoverato. Immediato l’intervento di una pattuglia della polizia locale di Pontedera e della Valdera che ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e capire perché l’aggressore – che pare di origine extracomunitaria come il ragazzo picchiato – si sia scagliato con una tale violenza. E perché stesse girando tra i giochi del luna park con il tirapugni. Stava cercando il minorenne per un regolamento di conti e quindi è arrivato alla fiera già “armato”? Oppure è uno che gira abitualmente con certi oggetti atti a offendere e li usa in caso di liti o aggressioni che scoppiano improvvisamente?

Nell’area della fiera stazionano a turno pattuglie delle forze dell’ordine cittadine e nelle ore di maggior afflusso anche le ambulanze di Misericordia e Pubblica Assistenza. A presidio dell’area ci sono anche numerosi volontari. Le indagini della polizia locale sono in corso. Saranno importanti le dichiarazioni dei testimoni.