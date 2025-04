Rissa e aggressione dei soccorritori: "Inaccettabile, servono più agenti"

SANTA CROCE

Urla, lancio di sedie, botte, calci e spinte. Poi il sangue. Grosse rracce ematiche per terra in piazza fratelli Cervi dove domenica sera almeno quattro uomini di origine straniera se le sono date di santa ragione. E uno di loro è stato ferito con i cocci di una bottiglia rotta. Ma il peggio doveva ancora succedere perché gli altri se la sono presa con i soccorritori della Croce Rossa di Castelfranco, aggredendoli verbalmente e fisicamente con spinte, strattonamenti e sputi. Sul web un video mostra le immagini terrificanti di cosa è successo. I sindaci di Santa Croce e Castelfranco, Roberto Giannoni e Fabio Mini condannano l’accaduto e chiedono un incontro alla prefettura. "Il territorio – spiegano Giannoni e Mini – ha bisogno di una risposta netta di fronte a queste situazioni. I carabinieri fanno sempre tutto quello che è in loro potere con disponibilità e professionalità. Ma episodi come quello di domenica scorsa ci inducono a fare una riflessione su una maggiore presenza numerica di agenti di pubblica sicurezza o sull’attuazione di altri strumenti per garantire l’ordine pubblico, magari da valutare in alcuni momenti della settimana, quando si assottiglia la presenza della polizia municipale per motivi di orari. Per questo vorremmo discutere della questione con la prefettura".

gabriele nuti