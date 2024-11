Rissa nell’ex consorzio. Picchiato un giovane: ha una ferita alla testa

Pontedera (Pisa), 22 novembre 2024 – Sangue. Ancora sangue a Pontedera, nella zona a ridosso della stazione ferroviaria. In via Brigate Partigiane ieri mattina alle 7 è stato soccorso un ventiseienne di oprigine magrebina ferito alla testa e a un polso. Il giovane è stato trasfportato in codice giallo al pronto soccorso del Lotti con un’ambulanza della Pubblica Assistenza. Sarebbe stato picchiato in una rissa tra connazionali. Persone che vivono ai margini e che da tempo trovano riparo nell’edificio abbandonato dell’ex Consorzio Agrario, a ridosso della ferrovia.

Qualcuno, anonimo, ha telefonato al 112, il numero unico dell’emergenza urgenza della Toscana. Insieme alle ambulanze è arrivata anche una pattuglia del commissariato di polizia. Gli agenti stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire a chi ha aggredito e mandato in ospedale S.M., il ventiseienne africano richiedente asilo che evidentemente aveva trovato un riparo nell’ex Consorzio Agrario. Una lite, forse, scaturita per questioni legate al posto letto, o per droga. Non è escluso che il ventiseienne sia rimasto coinvolto e abbia avuto la peggio pur non essendo lui ad aver scatenato la furibonda lite. Ha riportato, secondo una prima verifica dei sanitari, un trauma cranico commotivo con ferita alla regione frontale e sospetta frattura del polso destro.

L’ex Consorzio Agrario, più volte al centro della cronaca cittadina per risse, spaccio e degrado, è uno dei luoghi della città maggiormente a rischio perché lì, nella zona abbastanza isolata vicino alla ferrovia su via Brigate Partigiane, si concentra la presenza di persone con molti problemi.

Spacciatori e senza tetto, persone che vivono ai margini e sono avvezze a delinquere. In un anno sono molti i precedenti che vedono al centro della cronaca nera l’ex Consorzio Agrario. Un anno e mezzo fa un uomo, nell’edificio dove ieri mattina è divampata la rissa, è stato accoltellato e rapinato nella notte. Il ferito, un 56enne di origine marocchina, senza fissa dimora, era stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Lotti e in prognosi è riservata. L’aggressore – anche lui originario del Marocco, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine cittadine – era stato arrestato dai carabinieri al

termine di una velocissima attività di indagine.

Un anno fa, era il 15 novembre, sulle nostre pagine abbiamo pubblicato nuove segnalazioni di sbandati e senzatetto che violano le recinzioni per cercare luoghi appartati dove bivaccare e magari spacciare droga. Il 12 agosto scorso ancora segnalazioni di intrusioni abusive. L’ex Consorzio Agrario va messo in sicurezza e reso inaccessibile.