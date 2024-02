Rischio maltempo. Slitta festa Carnaval

Il Comune di Pontedera, di concerto con l’organizzazione dell’evento, gli artisti e con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti, ha deciso di rinviare la manifestazione Pontedera Carnaval, che era in programma sabato prossimo 10 febbraio, al 17 febbraio, confermando lo schema dell’evento, con orario dalle 15 alle 1.

La decisione è stata presa ieri a causa delle avverse condizioni meteo, previste per il fine settimana. Pontedera Carnaval si svolgerà con le modalità e gli intrattenimenti già previsti, cambiando solamente il giorno di svolgimento, che sarà dunque posticipato di una settimana.

Pontedera Carnaval è un format tutto nuovo che il comune di Pontedera ha messo in campo dopo un periodo di vuoto che si è venuto a creare con la cessazione dell’associazione carnevale che per tanti anni ha organizzato gli eventi in città durante il periodo dei corsi mascherati. Il format, a differenza degli anni precedenti, prevede una sola data e ha un programma variegato per comprendere grandi e piccini. Il debutto di questa novità slitta quindi di una settimana.