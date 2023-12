Ripristinato il riscaldamento. Ragazzi tornati nelle loro classi

FAUGLIA

L’impianto di riscaldamento della scuola Secondaria di primo grado di Fauglia è stato ripristinato nei giorni scorsi e, in linea con i tempi indicati dal Comune e dall’Istituto comprensivo al mom ento del guasto e del trasferimento delle classi in altre sedi, gli studenti e le studentesse sono rientrati a fare lezione nelle loro aule. A darne notizia è stata, nei giorni scorsi, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Mariti, professoressa Rafaella Ioannone.

"Vorrei ringraziare, anche tramite La Nazione – le parole della dirigente Ioannone – tutti coloro che mi hanno aiutata a gestire questa emergenza: il Comune che ha rispettato i tempi dei lavori, i docenti che mi hanno affiancata nella organizzazione del trasferimento dei ragazzi, le famiglie che hanno pazientato, gli alunni, primo pensiero del nostro agire, che con responsabilità e collaborazione hanno vissuto il disagio di questa sistemazione provvisoria".

A fine novembre scorso, precisamente il 27, i tecnici hanno verificato che tre delle quattro caldaie dell’edificio della scuola Secondaria di primo grado di Fauglia non erano funzionanti. Un guasto importante e concomitante. Mentre la scuola decideva il trasferimento in altre sedi provvisorie sparse in paese, anche con l’aiuto del Comune, la stessa amministrazione comunale metteva in campo l’intervento tecnico immediato che si è concluso la scorsa settimana con il ripristino del riscaldamento e il rientro dei ragazzi.