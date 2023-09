Riparte la nuova biblioteca a San Miniato: apre il Centro Vocintransito

Il via con una grande festa. Oggi alle 18 il Centro Vocintransito riapre i battenti. Nei locali di nuova realizzazione nella biblioteca di Ponte a Egola, la sede di Piazza Guido Rossa inaugurata a luglio, partiranno le attività, con una serie di iniziative coordinate dalla Cooperativa il piccolo principe che ha in gestione il Centro, un servizio educativo attraverso il quale l’amministrazione offre alle famiglie e ai ragazzi dai 14 anni, esperienze per sostenere i percorsi di crescita ed il desiderio di relazione tra coetanei, oltre ad offrire luoghi e modi di riflessione sul fondamentale ruolo dei genitori nell’educazione dei figli.

"La nuova sede della biblioteca di Ponte a Egola ci ha permesso di riattivare il Centro Vocintransito, chiuso dal 2018 per alcuni problemi strutturali relativi alla vecchia sede e che non aveva più potuto riaprire a causa delle complesse vicende legate al covid - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Giulia Profeti -. Adesso abbiamo a disposizione uno spazio in grado di garantire una buona accessibilità, situato in una delle zone più baricentriche e frequentate di tutta la frazione, con molti plessi scolastici vicini, dove i giovani potranno svolgere molteplici attività pomeridiane, un modo per creare aggregazione e dare loro un punto di riferimento".

Dal 1 ottobre la biblioteca di Ponte a Egola sarà a aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13, mentre il Centro Vocintransito sarà aperto il venerdì, dalle 15 alle 19..