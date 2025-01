Rimosso un altro semaforo. Ecco la rotatoria al cimitero

CASTELFRANCONuova rotatoria, per il momento provvisoria, all’incrocio del cimitero. "Dopo anni di attesa l’amministrazione Mini è riuscita a tradurre in realtà la rotatoria all’incrocio tra via Usciana, via don Botti e viale Europa, progetto economicamente approvato durante il mandato precedente diventato realtà", si legge in una nota del Comune. Rimosso il semaforo. L’intervento, che comprende anche i lavori sul fosso tombato nell’ultimo tratto di via Usciana, ha un costo di 219mila euro. "L’intervento sull’incrocio è stato pensato dai progettisti, che già ci lavoravano ai tempi dell’amministrazione Toti – si legge ancora nella nota – unitamente ai lavori sull’ultimo tratto di via Usciana per il fosso tombato. Si tratta di un fosso coperto che scorre sotto la corsia sud ovest della strada, dove si erano verificate criticità che hanno reso necessario andare a sostituire gli scatolari che lo compongono. In passato il comune aveva già sistemato le porzioni a monte del fosso tombato, ora rimane l’ultimo tratto. Questi lavori partiranno appena le condizioni meteo lo permetteranno. "Un passaggio importante per la viabilità di Castelfranco – il commento dell’assessora Monica Ghiribelli – che va a migliorare l’intero sistema della circonvallazione. Ringrazio l’ufficio tecnico e la polizia municipale per l’ottima organizzazione che ha permesso di realizzare questo intervento in tempi rapidi e senza particolari disagi per i cittadini".