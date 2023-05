Rilanciare il borgo Incontro sulle tante idee

"Montopoli deve ripartire", questo il semplice quanto potente slogan con cui il circolo Santo Stefano si pone l’obiettivo di rivitalizzare il borgo attraverso le sinergie di diversi attori ingaggiati attraverso una missiva. Un invito chiaro e diretto agli esercenti, alle attività turistico ricettive, ai proprietari di fondi e tanti altri al fine di collaborare al bene e alla vitalità del Paese. Una chiamata a raccolta che si materializzerà domani, lunedì, alle ore 21,30, in sala Pio XII, con la presentazione di una bozza di progetto di ripartenza sociale, economica e turistica al cospetto anche delle consulte di frazione e dei giovani, associazioni varie, comitati cittadini, circoli Pro Loco e amministrazione comunale. Una serata dove saranno snocciolati nel dettaglio le idee e i compiti "assegnati" a tutti quanti chiamati in causa. Un programma che, valorizzando ogni angolo ed attività del borgo storico e della sua campagna, vorrebbe incentivare l’afflusso dei visitatori e del turismo in genere. Scendendo più nel dettaglio il programma prevederà la predisposizione di attrazioni, comitati di accoglienza, esibizioni dei gruppi storici, sagre del "ciaccino" locale, esposizioni delle famose terrecotte o dei prodotti eno-gastronomici del territorio, fruibilità del percorso dei sottofossi, accessi e visite alla rocca, punti di scambio libri, sistemazione di gigantografie storiche, tornei sportivi, mostre e corsi di pittura, di cucina e di ceramica insieme ai laboratori di maglia, ricamo, cucito, collane, braccialetti, borse e tanto altro. Insieme alle idee anche alcune richieste per favorirne la attuazione come possibilità per gli esercenti di fruire degli spazi esterni e di godere di una migliore circolazione stradale senza trascurare alcuni ipotetici benefici fiscali per coloro che metteranno a disposizione i loro fondi e a una turnazione nelle aperture estive al fine di garantire il servizio.

Marcello Baggiani