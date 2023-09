Riforma dello sport. Incontro alla Uisp

Sulla riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio che ha rivoluzionato tutto il settore ed il lavoro sportivo. Una sorta di rivoluzione per tutto il mondo dello sport dilettantistico, soprattutto per quanto riguarda i contratti per collaboratori sportivi. Sarà incentrata su questo l’assemblea della Uisp organizzata per domani sera alle ore 21 al circolo Bertelli, in via Indipendenza 12. L’assemblea è rivolta a tutti i soci Uisp e alle società affiliate Uisp. Saranno presenti due esperti del settore. Parteciperanno quindi la dottoressa Silvia Formichi, consulente del lavoro, e il dottor Luca Francesca, commercialista.