Rifiuti, offensiva della municipale. Già 118 sanzioni, nel 2023 solo 24

SANTA MARIA A MONTE

Quella messa in atto dalla polizia municipale di Santa Maria a Monte contro l’abbandono dei rifiuti è una vera e propria offensiva. Che ha portato risultati straordinari visto che rispetto ai soli 24 verbali elevati nel 2023, quest’anno le multe sono già 118. Si è passati da una mesia di due al mese a quasi 12 (11,8 per la precisione) considerando che per quest’anno il dato è fermo a ottobre. Oltre alla sanzione, per sei di questi 118, la polizia municipale ha anche presentato una denuncia alla Procura della Repubblica.

"Tutte le sei denunce sono per abbandono di rifiuti – spiega la comandante della polizia municipale di Santa Maria a Monte Francesca Meucci – Per individuaregli autori degli abbandoni dei rifiuti sono state effettuate attività di indagine e in molti casi sono stati anche sentiti i testimoni. Spesso si è trattato di rifiuti non pericolosi. In un caso abbiamo riscontrato anche una parte di rifiuti pericolosi. Comunque in almeno due denunce il quantitativo era rilevante e abbandonato in area boschiva".

Le aree boschive, alcune piazze e strade delle zone industriali, il ciglio delle vie di campagna e meno frequentate e alcune zone più isolate sono i luoghi del territorio comunale di Santa Maria a Monte, sia nella parte collinare che in quella pianeggiante, dove i vandali dei rifiuti lasciano i loro scarti. Parecchi multati sono arrivati a Santa Maria a Monte da fuori comune per abbandonare all’aria aperta i sacchi con l’immondizia di ogni genere. Ovviamente non mancano i vandali locali e neppure i recidivi. Per questo motivo l’offensiva della polizia municipale andrà avanti fino alla fine dell’anno e anche nel 2025.

g.n.