Ricco pomeriggio di festa. Una domenica di eventi. Volterra a tutto Natale

VOLTERRA

Un pomeriggio di festa all’insegna del Natale nel centro storico di Volterra domenica 15 dicembre. Grazie al direttivo di Confesercenti Volterra insieme al Direttore Artistico di Sviluppo Eventi Fabio Saccomani ci saranno eventi tutto il pomeriggio a partire dalle 15.

"Abbiamo messo in campo un pomeriggio di festa all’insegna del Natale – spiega il presidente di Confesercenti Valdicecina Jonni Guarguaglini (nella foto) – in modo da rendere ancora più magico ed attraente il nostro centro storico. Un modo per fare shopping e godere dell’atmosfera di festa, festa che coinvolge tutta la famiglia".

Ricco il programma di questa domenica si aprirà alle 15 con lo spettacolo degli sbandieratori che partiranno da piazza dei Priori, passando per piazza San Michele e via Gramsci per poi passare alla magia delle bolle grazie allo spettacolo di Fabio Saccomani. Alle 17 sarà invece il momento dell’ospite più atteso, Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli per la consegna delle letterine e a fare un giro a bordo di una 500 storica, per le vie di Volterra, grazie a Leonardo Pazzagli; il tutto sarà accompagnato dalla voce di Giada Ragoni.

Tutto questo si svolgerrà in un’atmosfera natalizia con il punto fotografico a cura di Marco Guarguagli, i laboratori creativi, le favole di Natale raccontate dalla Zia Pulci e dai suoi due elfi speciali, i fiori e stelle natalizie con Sara Mangini; ed immancabili cioccolata calda, crepes, vin e gin brûlé a cura dei locali di Volterra.

La conclusione del presidente

Guarguaglini e del Responsabile di Confesercenti Val di Cecina Claudio Del Sarto "Un grazie a tutti i commercianti che ci supporteranno in questa iniziativa che abbiamo fortemente voluto e su cui investiamo risorse dirette creando nel nostro centro storico una giornata perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia con tutta la famiglia".