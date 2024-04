Riaperta piazza Garibaldi. Finiti i lavori del primo lotto. Dopo il palio altri interventi

CASTELFRANCO

Piazza Garibaldi è stata riaperta. Terminati i lavori del primo lotto che hanno interessato la sistemazione del cuore dello spazio verde più importante di Castelfranco, dopo l’abbattimento dei pini che erano diventati pericolosi e sono stati sostituiti con una settantina di alberi autoctoni (querce, lecci, faggi e altre specie). Il monumento ai Caduti (dove stamani, 25 Aprile, verrà portata la corona in alloro) resta al centro della piazza e sarà il punto di congiunzione dei quattro nuovi viali a croce che congiungono l’angolo di fronte alla Misericordia con quello davanti l’oratorio e i due accessi laterali da piazza XX Settembre alla piazzetta di fronte all’asilo. La piazza è ora accessibile, sicura, e pronta per il Palio dei Barchini del prossimo 26 maggio.

Dopo, nei mesi estivi, inizieranno i lavori del secondo lotto che prevede la sistemazione del tracciato di circonferenza della piazza, che verrà realizzato in cemento architettonico come quello dei viali interni, il posizionamento delle nuove sedute e la realizzazione del chiosco che troverà posto nell’angolo della piazza prospiciente a via De Gasperi. Il chiosco avrà anche servizi igienici e bagni che saranno curati da chi avrà in gestione la struttura e quindi accessibili solo nell’orario di apertura del chiosco. Il finanziamento del secondo lotto è già a disposizione del Comune.

Il terzo lotto, invece, prevederà la realizzazione dello spazio giochi per i bambini (nella parte di piazza a ridosso dell’oratorio San Severo). Per quanto riguarda questo intervento i soldi non ci sono ancora e sarà compito della prossima amministrazione reperirli.

g.n.