Alla scoperta di due musei. Laboratori fra storia e attualità

Due laboratori per bambini e ragazzi, pensati per diffondere la cultura museale tra i più giovani e ideati dai partecipanti del corso di "Operatore dei servizi integrati alla persona". Sabato maggio prenderanno il via due attività importanti, "Contagiamoci" al Museo della Misericordia e "Dalla Culla al Museo" al Museo del Conservatorio di Santa Chiara, due esperienze-pilota che hanno come obiettivo quello di far conoscere la ricchezza storico-artistica dei luoghi di San Miniato alle generazioni più giovani. "Contagiamoci" è un laboratorio didattico rivolto a due classi terze dell’It Cattaneo, basato sul tema delle "Epidemie nella storia" e sviluppato con il metodo del caviardage, che prevede una visita al museo e, a seguire, un laboratorio didattico basato su una selezione di documenti d’archivio attinenti il tema delle epidemie, creando così un ponte con l’esperienza vissuta in prima persona durante il Covid-19. "Dalla Culla al Museo" è la seconda attività, ad ingresso libero, che si svolgerà alle 16 al Museo del Conservatorio di Santa Chiara, durante la quale si prevedono laboratori di lettura e di acquerelli, per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.