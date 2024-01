Residenti, record Pontedera: superata quota 30mila dopo 20 anni di tentativi

Pontedera, 9 gennaio 2024 – Dopo vent’anni di tentativi più o meno dichiarati dalla politica, Pontedera è riuscita a raggiungere la soglia dei 30mila abitanti. Al 31 dicembre 2023, nei registri di Palazzo Stefanelli, risultano 30.070 residenti, di cui 14.833 maschi e 15.237 femmine per un totale di 13.048 nuclei familiari. Lo scorso anno, al 31 dicembre 2022, i residenti erano 29.495 con un saldo negativo (-206) per la differenza tra i nati e i decessi, quest’ultimi in numero maggiore a causa del periodo condizionato dal Covid. Mentre fu positivo (+56) il saldo dei movimenti sul territorio (persone venute da fuori e persone che sono andate via da Pontedera). Numeri che all’epoca evidenziarono come il traguardo dei 30mila abitanti si stesse allontanando anno dopo anno dopo una lunga e costante crescita della città.

Ma la svolta è arrivata, a sorpresa, nel 2023, segnando sì, ancora una volta un saldo negativo (-72) per i movimenti naturali (nati e morti) ma registrando un numero molto positivo (+644) per i movimenti in entrata/uscita. Proprio quest’ultimo dato ha consentito al Comune di superare la soglia dei 30.000 residenti. Un record nella storia della città della Vespa che da tempo inseguiva questo traguardo dal duplice significato: quello psicologico per inserire Pontedera “tra le grandi realtà“ nel panorama delle città toscane e non solo, e quello “legale“, acquisendo una serie di vantaggi. Tra questi, a livello politico, l’aumento degli stipendi degli amministratori e all’aumento del numero dei rappresentanti. Gli effetti di quota 30mila non saranno però immediati: per quanto riguarda il procedimento elettorale, il criterio di determinazione della popolazione elettorale è basato sul censimento generale della popolazione, il cui dato ufficiale è recepito con DPR. Nel gennaio 2023 è stata approvata la popolazione legale al 31 dicembre (a Pontedera era precipitata a 29.284 residenti) e quindi a giugno resteremo ancora con un consiglio che elegge lo stesso numero di rappresentanti.