Referendum, vince il no. Il sì passa solo a Peccioli. Ma Lajatico dice stop alla fusione dei Comuni

Il campo largo amministrativo non fa breccia nei cuori della comunità di Lajatico e il verdetto che esce dalla tornata referendaria è chiaro: nessuna fusione prenderà forgia fra il borgo collinare del teatro del Silenzio e Peccioli e dunque si frantuma la composizione del possibile Comune unico Alta Valdera. Nel Comune di Peccioli i votanti sono 1741 (44,94%) e questo l’esito: 907 i voti per il sì (52,67%), 815 i voti per il no (47,33%). Nel Comune di Lajatico i votanti sono 786 (72,64%), con 247 sì (31,83%) e 529 preferenze per il no (68,17%). Quindi, in totale 1154 cittadini hanno votato per il sì e 1344 per il no. Le urne chiuse ieri pomeriggio alle 15 consegnano un’alta percentuale di affluenza alle urne per Lajatico, pari al 72.64% e per quanto riguarda Peccioli, l’affluenza è stata pari al 44.94%. Andando a sviscerare i dati nelle varie sezioni elettorali, nella sezione 2 di Peccioli (allestita al palazzo scolastico di via dei Cappuccini) il no ha vinto per due voti, ovvero 191 preferenze contro le 189 espresse per il sì. Mentre è testa a testa tra sì e no nella sezione 7 del Comune di Peccioli, il piccolo borgo di Montecchio, dove sono 47 le preferenze espresse per il sì e altrettante per il no. Due le macro-sezioni a Lajatico allestite nel plesso scolastico: nella sezione 1, 112 sì contro 282 no, nella sezione 2, 135 sì e 247 no.

Il primo giorno di test alle urne per il referendum sulla fusione dei Comuni di Peccioli e Lajatico, il 10 dicembre, ha fornito un’affluenza al voto pari al 34,3% a Peccioli, mentre a Lajatico l’affluenza si è attestata su una percentuale pari al 56,6%. Tradotto: nelle sette sezioni di Peccioli, hanno votato il primo giorno di elezioni 1.331 aventi diritto al voto, a Lajatico 613 cittadini. Se avesse prevalso il sì, a febbraio 2024 le due amministrazioni si sarebbero estinte e sarebbe quindi nato il nuovo Comune Alta Valdera. Ma i due campanili hanno scelto di restare ognuno per la propria strada. Il che vuol dire che sostanzialmente non cambierà nulla a livello di geografia amministrativa. Le schede nulle sono state 8 a Peccioli (con 11 schede bianche) e a Lajatico 3 schede nulle e 7 bianche.