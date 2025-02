Rebus ufficio del Giudice di pace: "Molti si rivolgono a Pontedera che però non ha competenza"

Cittadini di San Miniato e comuni limitrofi nella competenza dell’ufficio (Santa Croce, Castelfranco, Montopoli) si stanno rivolgendo all’ufficio del giudice di pace di Pontedera per deposito atti o per lo svolgimento della ordinaria attività giudiziaria. Un fatto che ha portato la presidente del tribunale di Pisa, dottoressa Beatrice Dani, a diramare un avviso per informare che "il deposito dei ricorsi e degli atti di opposizione alle sanzioni amministrative (tra i quali i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada da parte della polizia municipale dei rispettivi Comuni) devono essere presentati presso l’ufficio del giudice di Pace di San Miniato e non possono essere accettati da altro e diverso ufficio".

In merito allo stato attuale della sede è il sindaco Giglioli a tranquillizzare i cittadini: "non esiste alcun provvedimento unilaterale di chiusura del giudice di pace di San Miniato". "E’ vero che è in corso un’interlocuzione con il tribunale per rimodulare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio – aggiunge il sindaco –, interlocuzione in corso in questi giorni, che ha dato esiti positivi e che deve essere ancora perfezionato. L’ufficio è aperto e in funzione: in un futuro prossimo sarà ridotto l’orario per esigenze di servizio dei dipendenti comunali attualmente impiegati e in virtù dell’entrata in vigore del processo telematico civile che comporta un minor afflusso di persone, come concordato con la presidente stessa: una situazione in evoluzione, che stiamo gestendo insieme". Il sindaco Giglioli smentisce anche "che la polizia municipale di San Miniato abbia dato indicazione di rivolgersi al giudice di pace di Pontedera perché quello di San Miniato sarebbe chiuso".

Ufficio che anni fa ha rischiato di davvero di essere sopresso. Un decreto legislativo del settembre 2012 disponeva "la soppressione di tutte le sedi degli uffici del Giudice di Pace non circondariali, consentendo ai rispettivi Comuni di mantenerli aperti – ha ricordato la presidente del tribunale – al fine di garantire un servizio di prossimità e l’accesso alla giustizia ai cittadini, assumendosi l’onere delle spese di funzionamento". San Miniato fece questa scelta. Tuttavia la presidente ribadisce: "l’ufficio del giudice di pace di Pontedera non ha alcuna competenza per la ricezione e lavorazione di atti che rientrano nella competenza di altro e diverso ufficio giudiziario".

Carlo Baroni