Raccolta rifiuti porta a porta. In vigore la mini-rivoluzione. Da lunedì il nuovo calendario

SANTA CROCE

Mini-rivoluzione da lunedì nella raccolta porta a porta dei rifiuti a Santa Croce. Cambia il calendario. Il nuovo è il seguente: lunedì sacchi gialli (pannolini e pannoloni), martedì organico, mercoledì indifferenziati e pannolini, giovedì carta, venerdì multimateriale, sabato ancora organico e pannolini. Da precisare che la raccolta pannolini e pannoloni (sacchi gialli) deve essere attivata dagli utenti all’ufficio ambiente. "La nuova organizzazione del porta a porta – spoega il Comune di Santa Croce in una nota – punta in primo luogo a migliorare la gestione della raccolta della carta, che spesso creava problemi alle attività produttive e agli esercenti. Molti infatti la domenica sono chiusi e avevano difficoltà a esporre la carta il lunedì mattina. I rifiuti vanno esposti entro le sei del giorno di raccolta. Migliora la raccolta dell’organico, che viene meglio distribuita nella settimana".

"Il Comune insieme a Geofor in questi giorni sta distribuendo 8mila lettere a cittadini e aziende – dice la vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini – dove si spiegano i cambiamenti e vi è allegato anche il nuovo calendario con tutte le indicazioni sui ritiri. Lunedì partiamo, fiduciosi di avere fatto un buon lavoro e aver reso un servizio alla cittadinanza riorganizzando e rendendo più funzionale il ritiro di carta e organico senza modificare il numero dei ritiri complessivi. Se dovessero emergere della criticità noi siamo qui a disposizione dei cittadini, per risolvere i problemi di tutti nei limiti del possibile". Il Comune ricorda che gli sfalci e le potature devono essere portati al centro di raccolta comunale di via Marco Polo (aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7,30 alle 12,45, il martedì e giovedì dalle 13 alle 18,15) o chiedere il ritiro a domicilio prenotando con la app Rciclo, il sito www.geofor.it o il numero verde 800959095.