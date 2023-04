Raccolta differenziata Maglia rosa a Calcinaia Ricicla oltre l’85% di rifiuti

Oltre il 70 per cento dei rifiuti raccolti nel 2022 con il porta a porta a Pontedera sono differenziati. Lo comunica Geofor che nel suo sito offre la possibilità di misurare online la percentuale di raccolta differenziata, Comune per Comune e anno per anno. Numeri che per la capitale della Valdera sono in linea con l’anno precedente. Supera il 78 per cento la differenziata raccolta a Ponsacco nel 2022 con un aumento del 5% in più rispetto all’anno precedente, grazie anche all’introduzione della tariffa puntuale che ha contribuito alla riduzione dei rifiuti indifferenziati.

Tra i Comuni che da sempre registrano le percentuali più alte di differenziata in Valdera c’è sicuramente Calcinaia, tra i primi ad attivare la tariffa puntuale. Per il 2022 la percentuale di differenziata supera l’85% con pochissima differenza rispetto all’anno precedente. Sul podio anche Bientina con un dato che supera l’80% con un aumento di due punti percentuali rispetto al 2021. E poi Capannoli dove i rifiuti differenziati raggiungono quasi il 74% della totalità della spazzatura raccolta, dato in diminuzione rispetto all’anno precedente quando la percentuale superava il 77%. Oltre il 70% anche a Casciana Terme Lari, leggermente in diminuzione rispetto all’anno precedente. Arriva al 69 per cento il dato per il Comune di Buti, anche in questo caso in diminuzione rispetto all’anno precedente quanto i rifiuti differenziati sfioravano il 73% del totale. Oltre il 71 si registra a Palaia con una differenza minima rispetto all’anno precedente. Pochi i dati reperibili sul sito di Geofor per l’Alta Valdera dove non viene svolto il porta a porta. Una Valdera spaccata in due. A Terricciola le percentuali sono invertite con il 24% di rifiuti differenziati raccolti per il 2022 e oltre il 75% di indifferenziato. Non disponibili i dati per Chianni e Lajatico per i quali si dovrà attendere il report che ogni anno fornisce l’Agenzia Regionale Recupero Risorse.

Si ferma al 65% di differenziata Fauglia mentre non supera la metà il Comune di Crespina Lorenzana, qui il report di Geofor registra che soltanto il 47% dei rifiuti ritirati sono differenziati. Spostandosi verso la zona del cuoio supera l’83% il dato di Santa Maria a Monte, oltre il 76% a San Miniato, 71,5% è il risultato del 2022 per Castelfranco di Sotto, sopra il 70% la differenziata di Santa Croce sull’Arno, segue poi Montopoli in Val d’Arno appena sotto il 70%.