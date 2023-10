QuattroPassi in Valdarno, edizione record

CASTELFRANCO

Un’edizione da record la cinquantunesima QuattroPassi in Valdarno, manifestazione podistica organizzata dalla Podistica Castelfranchese. Domenica mattina, dall’Orto di San Matteo a Castelfranco, sono partiti in 2.170: 1.070 gli iscritti tra bambini, ragazzi, genitori e insegnanti elle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo "Da Vinci" per il trofeo in memoria di Leonardo Papini organizzato in collaborazione con Elisabetta e Antonio dell’associazione Con leo nel Cuore, 1.100 i podisti provenienti da tutta la provincia e da altre province della Toscana. La manifestazione, infatti, è inserita nel circuito del Trofeo delle Tre Province e fa parte del Trofeo provinciale Pisano di podismo. "Ringrazio tutti dal profondo del cuore – le parole del presidente della Podistica Castelferanchese, Daniele Puccioni – per questa edizione da record. Grazie al sindaco Gabriele Toti, al vice Federico Grossi e alle assessore Ilaria Duranti e Chiara Bonciolini per la loro presenza e per il patrocinio del Comune, al preside Sandro Sodini per la straordinaria partecipazione delle scuole e all’amico Antonio Papini e sua moglie Elisabetta De Monte per il prezioso lavoro che annualmente svolgono con le scuole. Tutto si è svolto in sicurezza con il fondamentale supporto di Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza Vita. Una soddisfazione immensa che ripaga tutti noi dei sacrifici fatti. Vi diamo appuntamento al prossimo anno per la cinquantaduesima edizione della QuattroPassi in Valdarno".