"Quattro persone salvate dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste disorientate nei boschi".

Lieto fine per una comitiva di quattro persone che si erano perse durante una passeggiata nei boschi. L’allarme p scattato alle 18 di sabato quanto una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella zona di Monterufoli nel Comune di Pomarance. L’intervento è valso al salvataggio del gruppo. Una di esse ha allertato la sala operativa riuscendo a dare le coordinate Gps del luogo in cui si trovavano: è iniziata così la ricerca che ha impegnato la squadra per oltre un’ora prima del loro ritrovamento. Il cammino delle quattro persone si era fermato davanti ad una frana e sopraggiunto il tramonto il buio aveva contribuito a farle disorientare. La squadra dei vigili del fuoco, utilizzando corde e altre attrezzature del Soccorso Alpino Fluviali ha permesso loro di superare la frana e insieme proseguire il cammino di ritorno fino alle auto durato circa cinquanta minuti.