Quattro consiglieri di opposizione all’attacco: "La giunta cancella lavori già finanziati"

MONTOPOLI"Il bilancio proposto dalla maggioranza per il 2025 cancella investimenti fondamentali per rispondere alle aspettative della cittadinanza". Lo affermano i consiglieri di minoranza Vanessa Divito di Idee in Comune e Lara Reali, Giovanna Michelini e Giovanni Storti del Gruppo Misto che hanno sottoscritto un comunicato.

"Spariscono la realizzazione dei marciapiedi vicino alla Casa della salute di Capanne e l’ampliamento del parcheggio di piazza Terreni a Marti e l’intervento per la messa in sicurezza della ex discarica delle Conche – scrivono i quattro esponenti delle opposizioni – Cancellata dall’amministrazione Linda Vanni anche ogni prospettiva di aggiungere nuovi parcheggi a Montopoli e Marti per i quali l’amministrazione Capecchi aveva destinato 250mila euro. Illogico sistemare gli impianti del Palazzo della Cancelleria prima di rifare tetto e facciata. Per non parlare della stazione di San Romano, ora luogo insicuro per il traffico veicolare per la quale in questo periodo doveva partire il secondo lotto dei lavori e invece non è completato nemmeno il primo".

"In tema di gestione e governo del territorio, l’amministrazione Vanni è immobilizzata sul nuovo piano strutturale – aggiungono Divito, Reali, Michelini e Storti – che invece dovrebbe essere un obiettivo da conseguire anche con proficui rapporti con la Regione che, dopo i ritardi causati dal Covid e dalla consegna degli studi idraulici sull’Arno da parte di un professionista incaricato da altro Comune, avrebbero potuto consentire di ottenere una proroga alla scadenza di approvazione. Invece di cadere nel regime di salvaguardia da luglio che blocca, di fatto, ogni attività edilizia".