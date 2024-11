Quando l’arte incontra il gusto. Al Palp arrivano 44 espositori: "Evento raro per il suo livello"

PONTEDERA

Dal vino alla pasta, dai dolci al caffè, e poi miele, tartufi, formaggi, le carni e tutto ciò che rappresenta il meglio dell’enogastronomia delle nostre colline. Sono 44 quest’anno i produttori locali che saranno presenti domani e domenica, dalle 16.30 alle 20.30, al Palp di Pontedera per la terza edizione di Arte con Gusto. L’ingresso sarà libero e gratuito, ci sarà un costo di 5 euro per il calice di vino, il costo del bicchiere. "Questo evento si differenzia da tanti altri simili in quanto qui le aziende partecipano per merito, c’è stata una selezione – ha detto il coordinatore dell’evento Enrico Bimbi – è più unico che raro trovare nel nostro parterre provinciale 44 espositori di così alto livello. La location poi è bellissima". Un evento confermato dopo i successi degli scorsi anni e che si candida a diventare appuntamento fisso nel calendario culturale della città. Sì, perché al Palp non ci saranno solo gli assaggi delle migliori aziende enogastronomiche provinciali, l’abbinamento con l’arte vedrà un palcoscenico culturale sarà formato dalle parole e dalle tracce di un racconto fatto di libri, manifesti, cartoline che provengono dall’archivio di Sergio Vivaldi. Ci sarà anche l’accompagnamento musicale grazie al pianoforte dell’Accademia Musicale Glenn Gould. "Un’altra eccellenza della nostra città" ha detto lo storico Michele Quirici alla presentazione dell’evento, alla quale hanno partecipato alcune delle aziende domani presenti. "Mi fa davvero piacere vedervi tutti intorno al tavolo – ha detto il sindaco Matteo Franconi – questa iniziativa sta crescendo ancora e ognuno si sente sempre più partecipe. Da parte nostra la volontà è di farla crescere ancora. Si tratta di una vetrina importante che abbina l’arte all’altra arte, il buon cibo e il buon vino delle nostre eccellenze". Soddisfatte anche le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Ccn) che hanno applaudito all’organizzazione.