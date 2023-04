Punti prelievo Le prenotazioni solo on line

VOLTERRA

Sanità sempre più digitale. Partirà il 17 aprile la nuova organizzazione dei punti prelievo di Volterra, dopo la sperimentazione, partita in ottobre, del nuovo sistema di prenotazione on line Zerocode. Dal 17 aprile per effettuare il prelievo ematico sarà obbligatoria la prenotazione sul sistema Zerocode. Per coloro che sono impossibilitati a prenotare tramite il nuovo sistema, il lunedì e il venerdì, saranno disponibili anche alcuni posti ad accesso diretto, dalle ore 9 alle 10.30. Per coloro che necessitano di un aiuto per la prenotazione on line, restano attivi i servizi di supporto allo 0587.273048 attivo dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e lo sportello della Bottega della Salute di Volterra aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì e il venerdì dalle 11 alle 13.